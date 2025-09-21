Come ogni anno è uscito il gioco di calcio EAFC - ai tempi Fifa - e con esso le valutazioni generali dei giocatori. Un'edizione, quella di quest'anno, che vede molta Fiorentina tra i suoi protagonisti, e non solo Kean con la sua ‘Bombay’ finita nella tracklist ufficiale del gioco.

Una crescita importante

Anche Comuzzo infatti è stato messo in evidenza dagli sviluppatori del gioco: il centrale difensivo classe 2005 si è infatti posizionato al quinto posto tra i giocatori ‘più migliorati’ nella valutazione generale, facendo un balzo di addirittura 14 punti, una crescita senza pari tra gli italiani.

Un club esclusivo

Gli stessi punti di crescita che gli sviluppatori hanno assegnato a Huijsen, passato al Real Madrid, e a Casadò, entrato stabilmente nelle rotazioni del Barcellona. Un club esclusivo e particolare nel quale entra anche il centrale viola.