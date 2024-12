La verità incontrovertibile portata alla luce da Cataldi. Le parole sincere del centrocampista viola

“Si è visto che eravamo bloccati non eravamo i soliti”. Inutile girarci intorno, le parole di Danilo Cataldi sono sincere e fanno emergere una verità assoluta: la Fiorentina contro l'Empoli è scesa in campo con il freno a mano tirato per cause di forza maggiore (ovvero quel che è successo a Edoardo Bove domenica scorsa).

Uno scotto pagato in Coppa

I viola hanno pagato lo scotto di questo grave episodio che indubbiamente ha avuto ripercussioni all'interno dello spogliatoio viola (e non poteva essere altrimenti). Semmai c'è da capire quando la squadra uscirà da questa situazione.

Tutto il resto, gli errori individuali, qualche episodio non favorevole, sono tutti fattori che vengono dopo, in secondo piano rispetto a quanto già scritto sopra e rispetto a quel problema psicologico ‘denunciato’ dallo stesso Cataldi.

Una squadra più sciolta

La speranza è che già domenica prossima tutto sia passato e si possa ritornare a vedere una squadra più libera, spensierata è impossibile, ma magari più sciolta e che possa fare una prestazione diversa, migliore, rispetto a quella fatta vedere in Coppa.