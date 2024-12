Parole anche in conferenza stampa per Danilo Cataldi dopo la sconfitta in Coppa Italia con l'Empoli:

"Non è stato facile sicuramente, ci siamo presi un giorno di pausa perché quello che è successo ti tocca un po’. Abbiamo preparato la partita ieri, eravamo un po’ bloccati nel primo tempo, non era la solita Fiorentina e penso si sia visto. Andare sotto di un gol a fine primo tempo ci ha un po’ liberato per cui nel secondo per una mezz’ora non abbiamo fatto uscire l’Empoli dall’area. Usciamo per dei nostri errori e dobbiamo accettarlo. Durante la partita l’Empoli non ha creato grosse occasioni ma è andata così.

Il gol arrivato su mio errore ci ha un po’ spaccato, mi dispiace, ho valutato male una palla. I tifosi devono essere orgogliosi di questa squadra che è scesa in campo e ha dato tutto, in un momento difficile.

Come abbiamo vissuto gli ultimi giorni? Penso che di Edo si sia parlato tanto, anche lui è un ragazzo che ci tiene a non stare troppo al centro dell’attenzione. La cosa che voglio dire è che sta bene, siamo contenti e sono convinto che tornerà a vestire la maglia della Fiorentina. Con lui ci siamo legati perché è un ragazzo con dei valori importanti, è un ragazzo d’oro.

E’ stato un momento difficile per Edo e la famiglia, li ringrazio perché stasera si congelava ed erano lì a cantare. Spero che domenica a mezzogiorno e mezzo siano ancora di più, insieme possiamo fare grandi cose in campionato e in Conference".