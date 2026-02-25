In vista della gara di ritorno di domani contro la Fiorentina in Conference League, il centrocampista dello Jagiellonia Taras Romanczuk è intervenuto in conferenza stampa: “Che partita ci aspetta? Intanto dovremo segnare, anche velocemente. Abbiamo avuto le nostre occasioni all'andata, purtroppo abbiamo colpito due pali. Ci manca un po' di cinismo. Abbiamo chance? Vedremo domani, adesso è presto per dirlo. Sappiamo che le squadre italiane sanno difendersi particolarmente bene, la Fiorentina anche. E ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni”.

“Più facile il ritorno? Forse, siamo senza pressione”

Sarà più facile ora sfidare la Fiorentina? “Forse sì. Nel senso: ultimamente stanno giocando molto bene, però vista la situazione non abbiamo grandi pressioni addosso. Chi mi ha impressionato? Mandragora è un centrocampista esperto con ottime capacità. All'andata ci ha messo veramente in difficoltà. Ha giocato bene anche tutta la difesa”.

“Me lo avessero chiesto, avrei voluto sfidare proprio la Fiorentina”

Che significa questa gara per lo Jagiellonia? “Sarà sicuramente un bello spettacolo. La Fiorentina ha un'enorme storia e ha un bel vantaggio, non sarà affatto facile provare a giocarsela. Però siamo qui in Conference per questo. Se ci avessero chiesto al sorteggio chi avremmo voluto affrontare, io avrei sicuramente detto la Fiorentina”.