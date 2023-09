I primi sorrisi di Sabiri in maglia Al-Fayha. ‘Happy to be here’. FOTO

Improvvisamente, ma forse non troppo, Abdelhamid Sabiri ha lasciato la Fiorentina passando all’Al-Fayha in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto a favore del club saudita.

Il classe ’96 marocchino ha postato su Instagram una foto assieme al procuratore Amin Sakman, con la semplice frase: “Happy to be here”. Il club di Al Majma’ah avrà la possibilità di acquistare a titolo definitivo il calciatore di proprietà viola, per 3 milioni di euro, dopo aver pagato 100.000€ di prestito oneroso.

Ecco la foto dell’ex centrocampista viola, che se ne va senza un minuto in viola: