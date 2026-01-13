Italiano perde un'ala per la Fiorentina. I fumogeni costano un'altra multa alla società viola, e Vanoli...

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa alla Fiorentina in occasione della gara col Milan: protagonisti ancora i fumogeni.

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Di ben 10.000 € invece la multa al Milan, per aver ritardato l'ingresso in campo di 3 minuti.

Squalificato Cambiaghi

Il Bologna dovrà fare a meno di Nicolò Cambiaghi per la sfida di domenica prossima: l'attaccante esterno felsineo ha rimediato due giornate di squalifica e salterà Verona nel recupero e Fiorentina.

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CAMBIAGHI Nicolò (Bologna): per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario”.

Niente Bologna per Vanoli

Fuori anche Vanoli per Bologna, il rosso rimediato col Milan costa una giornata di squalifica ed un'ammonizione al tecnico viola.

VANOLI Paolo (Fiorentina): ammonizione (Seconda sanzione); per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente.Attenzione Nico

Entra in diffida il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che ha rimediato il quarto giallo stagionale in campionato.