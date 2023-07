Elasticità modello Osasuna replicata dall'Uefa con la Juventus? La domanda che tiene in ansia la Fiorentina

L'Uefa ha riammesso in Conference League l'Osasuna. Il prossimo pronunciamento della federazione calcistica europea sarà quello che riguarderà la partecipazione o meno della Juventus alla stessa competizione. Giudizio questo a cui guarda anche la Fiorentina che potrebbe essere inserita al posto proprio dei bianconeri.

L'Uefa, si legge su Tuttosport, sta per comunicare la propria decisione in merito alle indagini che ha attivato a seguito dell’inchiesta portata avanti prima dalla Procura di Torino. Qualora si ritenessero quei bilanci non conformi a ciò che era la reale situazione finanziaria del club, ecco che potrebbe scattare la sanzione. Si va dalla sola ammenda all’esclusione delle Coppe internazionali, verosimilmente per la prossima annata. Se così fosse, in Conference giocherebbero i viola.

Quello che tutti si chiedono è: questa elasticità utilizzata con l’Osasuna verrà replicata anche con la Juventus?