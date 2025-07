Pioli: "Obiettivo puntare al massimo, dentro più giocatori di qualità possibili e avremo un nostro stile di gioco"

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è tornato per la terza volta a Firenze.

“Ci sono tutte le condizioni per fare un grandissimo lavoro e ho visto dei giocatori molto pronti per diventare i migliori possibili”.

Sulla scelta: "Perché mi sento dentro Firenze, ho sentito una sensazione positiva e sono legato sotto tutti i punti di vista. Era la cosa giusta da fare. Vivo molto delle mie sensazioni ed emozioni. Nella mia testa c'è la voglia di mettere più giocatori di qualità possibili e ne abbiamo. Avremo uno stile di gioco bello chiaro, quello che manca ancora non lo so. Obiettivo? Puntare al massimo, alzare il livello, anche se non so dove potremo arrivare".