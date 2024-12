Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha commentato così la querelle tra Italiano e la dirigenza della Fiorentina nel post partita del Dall'Ara. Queste le sue parole su Tuttomercatoweb.com:

“Italiano era chiaro che avesse mille motivi per voler battere la sua Fiorentina. Ma i suoi atteggiamenti durante la gara e alla fine sono apparsi stonati. Non pretendiamo di avere in panchina tutti Ancelotti ma un minimo di rispetto per una società e una tifoseria con le quali ha percorso tre anni insieme era lecito aspettarlo. Italiano invece ha fatto un triste autogol”.