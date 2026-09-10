Pioli torna in carreggiata? L'ex tecnico della Fiorentina potrebbe allenare Salah
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, il Trabzonspor di Salah, è alla ricerca di un allenatore dopo l'addio definitivo di Fatih Tekke e si incontrerà nelle prossime ore con una vecchia conoscenza gigliata: si tratta di Stefano Pioli.
Fermo da quasi un anno
Pioli, dopo la fine del rapporto con la Fiorentina a seguito dei risultati disastrosi che avevano portato la squadra viola all'ultimo posto in classifica, potrebbe ora tornare in carreggiata.
Colloquio con Dogan
L'ex allenatore viola è in cima alla lista del presidente Dogan, che avrebbe già fissato un colloquio direttamente col tecnico esonerato ormai nel novembre 2025.
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