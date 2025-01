Il nuovo difensore viola Pablo Marì si presenta da calciatore della Fiorentina. Ecco le prime parole del giocatore spagnolo, direttamente dal Viola Park.

“Ringrazio il presidente, il direttore Ferrari e Palladino per avermi fatto entrare in questo grande progetto. Voglio indossare la maglia viola il prima possibile. È stata una trattativa lunga, non vedevo l'ora di chiuderla. Sono felicissimo di essere qui a Firenze”.

‘Non vedo l'ora di lavorare con Comuzzo, grande talento'

“Palladino è quello che ho lasciato quando ha lasciato Monza, mi ha sempre tenuto in grande considerazione, voglio ricambiare la sua fiducia. Comuzzo mi è sembrato straordinario come persona, in campo abbiamo scoperto un grandissimo talento. Voglio aiutare lui e tutti gli altri ragazzi, è uno dei miei valori, dare una mano a tutti nel modo migliore. Non vedo l'ora di lavorare con Comuzzo”.