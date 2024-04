Al ‘Mapei Stadium’ è successo di tutto in Sassuolo-Milan, un rocambolesco 3-3.

Una serie di emozioni

La partita inizia con un letale uno-due neroverde: Pinamonti e Laurienté firmano due gol in neanche dieci minuti. La riapre Leao con un gol stupendo a metà primo tempo, poi la squadra di Ballardini torna sul doppio vantaggio con doppietta del francese. L'ultima mezz'ora è solo rossonera. Ci mettono lo zampino l'ex Fiorentina Jovic e il solito Okafor dalla panchina, ma non basta per ribaltare completamente il match. A Chukwueze, per altro, sono stati annullati due gol per fuorigioco.

Milan secondo…Sassuolo penultimo

Milan fermo al secondo posto e, a questo punto, domenica dovrà impedire all'Inter di alzare lo Scudetto nel derby. Il Sassuolo perde una grande occasione ed è ancora fermo al penultimo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 49, Napoli 49, Torino 46, Fiorentina* 43, Monza 43, Genoa 38, Lecce 32, Cagliari 30, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.