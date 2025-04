Il passaggio di Nicolas Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus è stato uno degli affari principali dello scorso calciomercato estivo.

L'esterno offensivo era passato dai viola ai bianconeri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto che però sarebbe diventato tale al verificarsi di determinate condizioni.

La Juventus lo aveva già detto che…

Per carità, erano state sottoscritte condizioni facili per farlo scattare, così come sottolineava già la stessa Juventus al momento della sua acquisizione: “Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione - era stato scritto in un comunicato ufficiale del club bianconero - ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a 33 milioni di euro”.

Decisiva la vittoria a Como

Ebbene, si evince solo adesso che, con la vittoria ottenuta dalla Juve a Como del 7 febbraio scorso, ecco che è maturato l'obbligo di riscatto. Dunque, agli 8 milioni per il prestito oneroso per questa stagione, i bianconeri dovranno ora aggiungere almeno altri 25 milioni (totale 33 milioni, quelli citati nel comunicato) ai quali potrebbero sommarsi ulteriori bonus (fino ad un massimo di 5 milioni).

Soldi sui quali la Fiorentina sapeva già di poter contare e che verranno utilizzati per riscattare qualche giocatore arrivato quest'anno in prestito.