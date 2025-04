Vittoria come da pronostico per la Juve che nel posticipo delle 18 ha battuto per 2-0 il Monza allo Stadium: match sbloccato da Nico Gonzalez, tornato al gol dopo 125 giorni, con un gran sinistro da fuori all'angolino. Poco dopo il raddoppio di Kolo Muani in contropiede, con un piatto destro sul secondo palo. Gara che per i bianconeri poteva essere messa in discussione da Yıldız che si è fatto espellere per una gomitata su Bianco. Niente di tutto ciò invece e Juve che con questi tre punti ricaccia la Fiorentina indietro, al settimo posto.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Juventus 62, Bologna 60, Roma 60, Fiorentina 59, Lazio 59, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.