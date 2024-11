La sconfitta con la Fiorentina potrebbe costare caro ad Alberto Gilardino. Nessun rischio di esonero immediato per l'allenatore del Genoa, la cui posizione però - riporta TMW - non è più così solida come qualche settimana fa.

La panchina del Gila trema: pronto Ballardini

La prossima partita sul campo del Parma potrebbe essere uno spartiacque per il futuro di Gilardino: ieri il suo Genoa non ha demeritato, ma i risultati e l'ultimo posto in classifica non possono essere ignorati. Nel caso in cui la panchina dovesse saltare, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella dell'ennesimo ritorno di Davide Ballardini.