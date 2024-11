Marchetti e un'espulsione giusta...ma non diretta. L'intervento rischioso di Kean

La partita tra Como e Fiorentina è stata diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Al di là di qualche posizione che sarebbe stata da rivedere (in particolare ci riferiamo all'occasione in cui De Gea si è esibito in una triplice parata da favola), la gara dal punto di vista arbitrale si è giocata su due episodi chiave.

Intervento rischioso

Kean entra a gamba alta ai danni di Fadera. Non affonda però il colpo che risulta essere casuale, sullo sviluppo del movimento. Chi richiede l'espulsione del centravanti viola è fuori dal mondo proprio per la dinamica dell'azione, però ha rischiato un giallo, quello sì.

Espulsione giusta ma non diretta

Nel finale è arrivato un cartellino rosso per Dossena. Il difensore del Como rifila un buffetto ad Adli che va a terra. Già ammonito, avrebbe dovuto ricevere un altro giallo per il suo gesto (ingenuo, ma non così violento) con conseguente espulsione. Marchetti su indicazione di qualcuno (Var, guardalinee o quarto uomo) opta per l'espulsione diretta che costerà almeno un paio di giornate di stop al giocatore.