Un paio di dubbi non da poco su Arthur ma Italiano e il brasiliano si sono già fatti l'occhiolino

La classica ‘occasione di rilancio’, che alla Fiorentina piace particolarmente viste le diverse operazioni-scommessa degli ultimi anni: è quanto riguarda Arthur Melo, regista classico, di proprietà della Juve ma fuori dai piani bianconeri. La società viola vorrebbe tentare infatti la carta del prestito ma ci sono due ostacoli non da poco sulla strada: i mille dubbi sulla condizione fisica (l'anno scorso appena una presenza a Liverpool) e un ingaggio da 4,5 milioni decisamente fuori parametri.

A Italiano però il prototipo di giocatore piace, a testimonianza di quanto l'imposizione in regia di un muscolare come Amrabat fosse una forzatura, e allo stesso classe ‘96 l’idea di rimettersi in gioco a Firenze non dispiacerebbe per niente.