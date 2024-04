Un israeliano dopo la polemica tra i giocatori del Maccabi Haifa e la Curva Fiesole. Un'ottima scelta davvero

Sarà l'israeliano Orel Grinfeeld ad arbitrare la partita valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League fra il Viktoria Plzen e la Fiorentina. Assistenti di linea Roy Hassan e Idan Yarkoni; Gal Leibovitz quarto uomo; Ziv Adler e Roi Reinshreiber al Var.

Una scelta perfetta

Un'ottima scelta davvero quella fatta dall'Uefa soprattutto per il fatto che la gara precedente in Conference, contro gli israeliani del Maccabi Haifa, si era chiusa con una mezza rissa e con tante polemiche tra i giocatori di quella squadra, alcuni inservienti in campo e i tifosi viola presenti in Curva Fiesole.

Preoccupazione di fondo

Ovviamente la speranza è che questa preoccupazione di fondo che c'è per questa designazione, resti solo teorica e non abbia conseguenze pratiche in campo.