Italiano e l'incontro con i parenti di Barone. Due ex giocatori della Fiorentina arrivati al Viola Park FOTO FN

Vincenzo Italiano era stato uno dei primi a presentarsi all'ospedale San Raffaele di Milano per preoccuparsi delle condizioni di salute di Joe Barone. L'allenatore della Fiorentina questa mattina ha incontrato i parenti dell'ex dg viola all'interno del Viola Park e ha portato le proprie condoglianze alla famiglia.

Anche oggi per lui e per la squadra non sarà possibile lavorare sul campo: tutto è rimandato a domani.

A proposito di squadra, presenti al centro sportivo viola anche due ex giocatori recenti come Lorenzo Venuti e Marco Benassi che erano rimasti in contatto con Joe Barone nonostante abbiano lasciato Firenze qualche mese fa.