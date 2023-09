Linea viola

La Nazione in edicola oggi si concentra sui giovani viola cresciuti nel vivaio. Luca Ranieri non è più un ragazzo, ormai ha 24 anni, ma è uno dei simboli di questa Viola. A Genk ha vissuto una serata indimenticabile, segnando i primi due gol in maglia viola. Il classe '99 ha fatto tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina, per poi girare l'Italia in prestito e farsi le ossa in altre realtà. Altro giocatore che sta emergendo è il giovane Kayode. Il terzino, arrivato alla Fiorentina nel 2021, ha disputato due stagioni nella primavera di Aquilani. Due anni fondamentali per la crescita del ragazzo, che giovedì ha esordito in Europa con grande personalità.