Gosens: “Brucia un po’, ma ci giochiamo tutto a casa nostra. Abbiamo dimostrato di stare bene mentalmente e conta questo”

Al termine di Betis-Fiorentina 2-1, il calciatore della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Brucia un po’ il risultato, abbiamo fatto un’ottima partita tenendo bene il campo in un ambiente caldo. Siamo stati tranquilli, senza fretta, creando anche abbastanza. Peccato per aver presto questi due gol, soprattutto il primo un po’ evitabile. Ma ci portiamo a casa un risultato importante, tutto da giocarsi a casa nostra”.

E aggiunge: “Vuol dire che ci siamo a livello mentale, sai quanto in queste partite conta. Non vince quello migliore, vince quello che ha più forze e che sta meglio. Noi lo abbiamo fatto vedere, una reazione da grande squadra facendo un gol importantissimo. Sono molto fiducioso per il ritorno, possiamo ribaltare questo primo set. Otto assist? Sono qui per questo, aiutare la squadra. Sono contentissimo che ci sto riuscendo, in queste partite devono venire fuori i giocatori di esperienza. Sono a disposizione, do sempre tutto. Ripeto, abbiamo fatto veramente un’ottima partita”.