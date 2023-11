Nardella: "Ringrazio pubblicamente Biraghi, ha fatto un grande gesto. Fiorentina-Juve? La Lega Serie A non ha voluto sentire ragioni"

A RTV38 il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato il gesto del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi: “Questa mattina ho visto le foto, vorrei ringraziarlo pubblicamente. Lo conosco bene e lo stimo come persona, ha dato il suo contributo senza cercare visibilità ma semplicemente comportandosi come un qualsiasi cittadino. Il suo è un gesto bellissimo, così come quello di tutti coloro che in questi giorni si sono recati a Cambi Bisenzio per aiutare”.

E poi sul mancato rinvio di Fiorentina-Juventus: “Ho parlato con il presidente della Lega Serie A Casini e col ministro degli Interni Piantedosi. La Lega ha insistito affinché si giocasse regolarmente, io ho fatto il possibile ma ormai è andata così. Ora l'importante è concentrarsi sull'emergenza perché c'è ancora tanto da fare”.