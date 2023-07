Arthur non vede l’ora di iniziare la sua seconda parentesi italiana alla Fiorentina. E' quello che scrive sul centrocampista brasiliano stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Il brasiliano, si legge ancora sul quotidiano sportivo, ha scartato una più che generosa offerta arrivata dalla Premier League, ad opera del Wolverhampton.

Resta in sospeso, invece per il momento, la situazione legata a Sofyan Amrabat. Il nazionale marocchino è in sospeso tra Spagna, dove lo accoglierebbe volentieri l'Atletico Madrid, e l'Inghilterra. E' tutta una questione di soldi, di offerte, di cifre giuste da mettere sul piatto della Fiorentina.