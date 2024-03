Renzi non molla e rilancia: "Assurdo che i soldi che arrivando dall'Europa siano impiegati nel Franchi"

Questo pomeriggio il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, ai margini di un evento in corso alla Stazione Leopolda di Firenze, ha avuto modo per tornare a parlare del restyling dello stadio Franchi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Italpress:

“Quando ho fatto il presidente del Consiglio ho trovato nel Coni un partner straordinario visto che poi sono stati inaugurati una serie di importanti impianti sportivi diventati poi fondamentali. Per questo vorrei lanciare ancora un appello perché in questa città prendere 55 milioni di euro che arrivano dall’Europa e metterli nello stadio della società di serie A quando abbiamo i problemi delle palestre, degli impianti, delle scuole, degli ospedali, delle periferie, mi sembra un assurdo. Siano i privati a finanziare gli stadi e mettiamo i soldi dei contribuenti negli impianti dello sport che servono come ascensore sociale, e lo dice un tifoso della Fiorentina”.