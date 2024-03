Di Francesco fa fuori Cerofolini: "Ecco perchè Turati si merita il posto"

Nei momenti precedenti al fischio d’inizio della sfida tra il Sassuolo ed il Frosinone, parlando a Dazn l’allenatore dei ciociari Eusebio DI Francesco ha fatto luce sulla scelta di schierare Turati nuovamente titolare, a discapito dell’ex viola Michele Cerofolini.

Scelta tecnica o comportamentale?

La motivazione del tecnico è chiara, che sia successo qualcosa negli ultimi giorni che ha portato Di Francesco a lasciar fuori Cerofolini dopo le ultime due buone prestazioni? Queste le sue dichiarzioni:

"Da cosa deriva la scelta di Turati dal 1'? Dagli allenamenti. Ho creato questa competitività e ritengo opportuno che, in base a come vedo i ragazzi negli allenamenti, scelgo per la partita, Bisogna stare sempre sul pezzo, per meritarsi spazio e andare ad ottenere il risultato finale".