"La Roma verrà a Firenze per vincere, De Rossi ha un solo dubbio. L'addio di Belotti ha accontentato tutte le parti"

Alla viglia della sfida tra Fiorentina e Roma il Pentasport ha contattato il collega de La Stampa Matteo De Santis per fare il punto sulla squadra di De Rossi, soprattuto per conoscere come arriveranno i giallorossi, sia dal punto di vista fisico che mentale, alla sfida del Franchi. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono convinto che nella testa di De Rossi anche domani verranno riproposti i migliori, anche nonostante siano stati impegnati solo giovedi contro il Brighton: chiaramente visto il largo vantaggio giallorossi potranno affrontare il ritorno in Inghilterra con tutto un altro spirito. Secondo quanto trapelato da Trigoria, l’unico giocatore che è realmente in dubbio è Paredes: nonostante la rete in Europa League, l’argentino è uscito dal campo acciaccato e per questo potrebbe essere risparmiato contro i viola. Al suo posto potrebbe giocare Bove: nonostante sia stato impiegato meno rispetto alla gestione Mou, De Rossi lo considera comunque un’alternativa valida al campione del mondo. Sono convinto che alla fine i cambi saranno pochi: un altro che potrebbe lasciare il posto è Spinazzola, potrebbe finire in panchina ed al suo posto potrebbe essere riproposto il neo arrivato Angelino”.

Ha poi concluso parlando dell’ex Belotti: “Rappresenta il classico caso in cui da una separazione ci guadagnano tutti: il gallo in primis che adesso ha piu spazio, la Roma che si è tolta uno stipendio importante e la Fiorentina che aveva bisogno di un centravanti. Il tempo del Gallo a Roma era finito, perché c'era tanta concorrenza in attacco. Lui è un giocatore che rende quando tutto il gioco passa da lui. L'unica partita in cui non aveva concorrenza è stata la prima di questa giornata, dove ha segnato una doppietta. De Rossi non parlerà quest'oggi prima della gara e la Roma arriverà direttamente domani a Firenze per la partita”.