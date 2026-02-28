La Fiorentina Primavera ci prova in tutti i modi ma sbatte sul Cesena e alla fine perde anche la partita: k.o. fastidioso in vetta

Partita maledetta quella che la Fiorentina Primavera ha perso sul campo del Cesena nel big match di giornata, in casa della quarta in classifica: la squadra viola ha perso 1-0 sprecando tante occasioni per fare sua la posta. Primo tempo che si era chiuso sullo 0-0, con una grossa occasione sprecata da Jallow davanti al portiere.

Nel secondo tempo, la Fiorentina era cresciuta e sembrava sul punto di sbloccare il match: Puzzoli e Bertolini a un passo dalla porta col sinistro e al 57' la doccia gelata. Rossetti ha azzeccato un diagonale di destro che ha superato Fei. A quel punto l'ingresso di Braschi, con la Fiorentina che ha sfiorato il pari con una punizione di Puzzoli, parata in tuffo dal portiere cesenate, e Angiolini, murato davanti alla porta. Un k.o. fastidioso che rischia di costare la vetta della classifica.