Pedro Goncalves, le due condizioni che fanno diventare il suo riscatto obbligatorio
L'ultimo arrivato del mercato estivo della Fiorentina, al netto di quello che succederà con Brozovic, è l'esterno offensivo portoghese Pedro Goncalves.
Il giocatore è stato prelevato dallo Sporting Lisbona con un prestito oneroso da 2,5 milioni più un obbligo di riscatto condizionato da 22,5 milioni.
Le condizioni
Ecco, ma quali sono le condizioni per le quali scatterà questo obbligo per la Fiorentina? Sono due: il giocatore deve fare il 60% delle gare della squadra (presenze da almeno 45 minuti), oppure la formazione gigliata deve qualificarsi alla prossima Champions League.
Prudenza
Un giocatore di sicuro valore Pote, che viene da una stagione da 15 gol, ma che è stato un po' troppo fragile dal punto di vista muscolare nel corso della sua carriera. Anche da qui, la prudenza della Fiorentina e la formula d'acquisto utilizzata.