Castrovilli, il tempo è nemico. Resta la distanza tra domanda e offerta

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul futuro del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, ancora decisamente in bilico.

Il tempo passa, ma le posizioni rimangono abbastanza immutate, più di quanto possa far pensare qualche timida apertura di qua e di là. Mezzo milione resta la distanza tra proposta e richiesta e non è distanza di poco conto, pensando che si avvicina l’inizio del campionato e non è mai indicato arrivarci in questo modo.