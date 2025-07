Corriere dello Sport-Stadio: Stretta per Sohm E spunta Volpato

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolone sulla Fiorentina è: “Gud alla Pioli”. E ancora: “Un artista per Dzeko".

Pagina 14

Apertura per: “Un nuovo Gud nel cuore della Viola”. Sottotitolo: “Traversa e assist nell’ultima amichevole, Gudmundsson è stato il padrone della trequarti”. In taglio basso: “Kean si ricarica in barca”.

Pagina 15

Sul mercato: “Stretta per Sohm E spunta Volpato”. Sottotitolo: “Per il parmense i viola possono chiudere a 15 milioni Intanto si riflette anche sul giocatore del Sassuolo”. In taglio basso infine: “Kospo si guadagna la tournée UK”.