Ikoné vuole fare solo 'il Gonzalez' e trovare spazio al francese diventa un'impresa

Sosta del campionato e spazio per le prime analisi sui trend stagionali: in casa Fiorentina a tenere banco sono quelle sugli esterni. La Gazzetta dello Sport affronta le situazioni di alcuni singoli, in particolare Ikoné. Il francese, a detta stessa di Italiano, di giocare a sinistra non ne vuole sapere ma dall'altro lato il titolare indiscusso è Gonzalez. Per questo trovare spazio a quello che teoricamente sarebbe il secondo esterno per valori, diventa un'impresa.