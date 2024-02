L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha parlato sui propri social degli episodi arbitrali dubbi ravvisati in Bologna-Fiorentina, tra cui il presunto rigore non assegnato ai viola per un fallo su Nico Gonzalez per un precedente fallo di Belotti. Queste le sue parole:

“Nico Gonzalez viene colpito in area di rigore da Posch: l'attaccante viola arriva prima sul pallone e poi subisce un colpo sullo scarpino, ma l'arbitro Chiffi fischia un fallo in attacco precedente. Il VAR supporta. Se l'irregolarità ravvisata da Chiffi è la trattenuta di Belotti, sembra davvero troppo lieve per essere fallo”