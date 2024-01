Dopo la gara di campionato contro il Sassuolo, la Fiorentina ospiterà al Franchi il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. Una situazione particolare quella legata a questo match, di cui a una settimana di distanza non si conoscono ancora data e orario precisi. Il motivo è presto detto: la Lega Serie A vuole aspettare l'esito di tutti gli ottavi prima di stilare il calendario, verosimilmente per riservare la prima serata alle partite più appetibili.

Ma quando si gioca??

Un modus operandi che però sta creando non pochi disagi ai tifosi della Fiorentina, molti dei quali hanno acquistato il biglietto - già in vendita nonostante le incognite su data e orario - per non rischiare di rimanere esclusi. Il pericolo però diventa quello di non poter presenziare: parlando di gara infrasettimanale, giocare ad esempio alle 18 potrebbe creare dei problemi a chi lavora, mentre le 21 sarebbero un orario molto più accessibile. Per non parlare del giorno: sarà martedì 9, mercoledì 10 o giovedì 11?

Ancora servirà attendere

Insomma, a una settimana dalla partita ancora non si hanno certezze: bisognerà aspettare venerdì, giorno successivo all'ultimo ottavo di finale tra Juventus e Salernitana, per conoscere data e orario di Fiorentina-Bologna. L'ennesima “grande” operazione made in Italy.