Berardi salta la Coppa Italia, ma vede la Fiorentina. Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante del Sassuolo

Verso la gara di sabato contro la Fiorentina, il Sassuolo deve passare dall'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma domani. Partita che Domenico Berardi salterà con ogni probabilità, ma con sensazioni positive.

Berardi ci prova con la Viola

Come riporta Sky Sport, l'assenza di Berardi di domani è è in via precauzionale, per non incorrere in ulteriori rischi. Soprattutto in vista proprio del campionato e di Sassuolo-Fiorentina. C'è fiducia per un suo recupero al 100% entro sabato, situazione da monitorare giorno per giorno.