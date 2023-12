Non solo Fiorentina, anche la squadra rivelazione della Premier League sulle tracce del gioiellino del Verona

L'attaccante del Verona classe 2000, Cyril Ngonge, piace alla Fiorentina dalla scorsa estate. Oltre alla società viola, però, adesso sul calciatore belga ci sarebbe anche l'Aston Villa, la squadra rivelazione della Premier League, scrive TMW.

La valutazione che ne fa il Verona

La valutazione per il giocatore è fra i 10 e i 15 milioni di euro. Una cifra alta che non è comunque impossibile da raggiungere per il club inglese. E sarebbe anche una plusvalenza importante per il club scaligero, alle prese con problemi finanziari dopo che la Guardia di Finanza ha bloccato le quote del presidente Setti.

Attaccante cercasi

Da capire se il club di Commisso punterà ancora forte l'asso del Verona oppure virerà su altri obiettivi per l'attacco, un reparto che, alla luce degli infortuni e della Coppa d'Africa, verrà letteralmente decimato nel mese di gennaio.