Fiorentina letale per Thiago Motta. L'allenatore in campo (forse) contro il Genoa ma praticamente già esonerato. E per sostituirlo...

Il futuro di Thiago Motta dovrebbe essere segnato. Letale per l'allenatore della Juventus la pesante sconfitta al Franchi contro la Fiorentina per 3-0, con i bianconeri che sono scivolati così al quinto posto in classifica mettendo a repentaglio la qualificazione in Champions League.

E come scrive La Gazzetta dello Sport, quella contro il Genoa potrebbe essere l'ultima partita per Motta sulla panchina bianconera, a prescindere dal risultato. A meno che non ci siano scossoni già nelle prossime ore. Intanto il tecnico si è rifugiato in Portogallo dalla famiglia, sempre convinto a non mollare finché la Juventus gli dirà che non lo vorrà più.

Intanto tuttomercatoweb.com assicura che la società bianconera avrebbe pronto per Igor Tudor un contratto da 3 mesi con un'opzione per prolungare l'accordo fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Più defilato Roberto Mancini, che non accetterebbe delle condizioni simili.