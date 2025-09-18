Viviano: “La Fiorentina non sta rendendo per come potrebbe ma le risorse ci sono, anche dalla panchina. Fagioli e Kean stanno facendo ca**re”

A TVPlay, l’ex portiere viola Emiliano Viviano ha analizzato la sconfitta della Fiorentina col Napoli, esprimendo preoccupazione dopo le prime uscite stagionali della squadra di Pioli.

“Al netto dei 10 minuti finali in cui la squadra partenopea si è un po’ spenta, mi ha impressionato l’intensità del Napoli nella partenza della gara, la Fiorentina nell’ultima fase della partita è andata all-in e Conte si è avvelenato per la chiusura della squadra. Col gol dell’1-0 dopo 2 minuti, per Hojlund è stato come avere una caramella da scartare contro i tre difensori centrali viola, la partita si è messa in maniera perfetta per il centravanti del Napoli”.

‘Va bene perdere, ma non capirci niente per 75 minuti’

“La Fiorentina non mi è piaciuta in nessuna delle tre partite giocate finora, non sta rendendo e sviluppandosi per quella che potrebbe essere, al di là del fatto che avrebbe potuto avere più dei 2 punti attuali. Penso che Fagioli sia un grande giocatore, ma da tre partite sta facendo ca**re. Kean ha fatto bene in Nazionale, in campionato sta facendo ca**re. Mi aspetto di perdere col Napoli, non di non capirci niente per 75 minuti, dopo l’acquisto di Piccoli e di qualche giovane interessante e aver trattenuto i migliori”.

‘La Fiorentina ha risorse anche dalla panchina’

“Le avversarie viola sono tutte nettamente migliorate, ad eccezione della Lazio e del Bologna, che però ormai da due anni è una certezza a differenza della Fiorentina, che si deve costruire dopo il cambio di allenatore. Le risorse però ci sono, anche dalla panchina, come si è visto con Piccoli, Fazzini e anche dai primi minuti di Lamptey”.