Vincenzo Italiano ha approfondito quanto anticipato ai canali della Fiorentina, spaziando dalla gara di domani alle parole di Commisso:

“Arthur sta bene, ha fatto l'allenamento con la squadra ieri. Arriviamo da un momento che necessità di qualcosa in più da tutti e mi auguro di ottenere il massimo domani".

Poi ha continuato: “Paghiamo qualche errore di troppo, i rigori, i quattro minuti di follia a Lecce... Dobbiamo cercare di reagire e far vedere quello spirito di rivalsa che ci ha sempre contraddistinto”.

Sul Frosinone: “All’andata avevamo fatto un primo tempo di livello, riuscendo a limitare un Frosinone che aveva messo in difficoltà chiunque in casa propria. Il Frosinone è una delle squadre-rivelazione di questo campionato".

Infine sulle parole di Commisso: “Il dispiacere più grande è non ottenere risultati perché tutto ciò che facciamo è anche in funzione della felicità di avere il nostro presidente sempre col sorriso. Sappiamo quanto ci tiene, sappiamo della sua vicinanza e lui non ci abbandonerà mai. Domani cercheremo di dare il massimo anche per lui".