Arthur: "Fiorentina? Non ero convinto al cento per cento. Tutta 'colpa' di Italiano se sono qui"

Il centrocampista Arthur Melo è uno dei volti nuovi estivi della Fiorentina.

In un'intervista rilasciata a La Nazione parla di come sia nata la possibilità di trasferirsi a Firenze: “Da una telefonata del mio manager, Pastorello. Ero in ritiro con la Juve. Mi ha chiamato e mi ha detto: ti vogliono alla Fiorentina…Mi ha fatto piacere, ovvio. Sapevo che la squadra viola arrivava da una stagione bella e con due finali giocate, ma...Non ero convinto al cento per cento”.

A sbloccare la situazione ci ha pensato il tecnico viola: “Tutta colpa di Italiano - dice ridendo il giocatore - L’ho sentito, mi ha parlato e dopo le sue parole ho capito che questo, che la Fiorentina, è il posto giusto per me. Ho chiuso la telefonata con l’allenatore, ho chiamato Pastorello e gli ho detto: ok, si va a Firenze. Cosa mi ha detto? Mi ha spiegato quanto un giocatore con le mie caratteristiche sarà adatto al gioco della Fiorentina. Ho capito che la mia posizione negli schemi tattici di Italiano è quella che mi piace di più e soprattutto dove posso dare il massimo”.