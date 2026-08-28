Il Nottingham Forest non demorde e aumenta l'offerta per Dodô. E ora la palla passa di nuovo alla Fiorentina

Non è un mistero che Dodo sia in procinto di lasciare la Fiorentina, semmai lo è il fatto che Grosso l'abbia schierato a Roma. Ma parliamo d'altro. Nelle ultime ore è merso l'interesse per il brasiliano da parte dell'Olympiakos, dopo che la Fiorentina aveva rifiutato un'offerta di 7 milioni dal Nottingham Forest.

Rilancio inglese

Gli inglesi però non demordono e, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, hanno rincarato la dose. La nuova offerta del club in cui milita l'ex viola Nikola Milenkovic è infatti di 9 milioni più 2 di bonus.

Palla alla Fiorentina

La palla adesso passa di nuovo alla Fiorentina, che dovrà decidere il da farsi. Undici milioni totali sono una bella cifra: vale davvero la pena tirare troppo la corda per un calciatore che ormai da tempo non ha più la testa alla causa viola?