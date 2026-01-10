Graziani: "La Fiorentina è una squadra depressa, serve ritrovare autostima. Col Milan metterei Brescianini subito"

Francesco ‘Ciccio’ Graziani, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha commentato le sue sensazioni in avvicinamento alla sfida di domani contro il Milan.

Sulla stagione

“Dalle prossime partite chiedo risultati in linea con quelli che potevano essere gli obiettivi di inizio stagione. Serve ritrovare autostima e credibilità all'interno di una squadra ‘depressa’, serve un vero e proprio cambio di rotta: ci aspettiamo una risalita importante il prima possibile, le qualità tecniche ci sono, abbiamo 7 punti nelle ultime 4 partite, ripartiamo da qui”.

Sulla formazione

“Solomon-Gudmundsson-Kean dall'inizio? Un po' troppo offensivo, nessuno dei tre ha caratteristiche per poterti dare mano dietro, e rincorrere i centrocampisti avversari per tutta la partita è troppo dispendioso. Col Milan questo tipo di assetto tattico mi sembra un po' azzardato. Brescianini è già pronto, per me dovrebbe giocare domani".

Su Baldanzi

“Baldanzi? Abbiamo già Fazzini con quelle caratteristiche, di cosa se ne fa la Fiorentina? Credo piuttosto serva un centrocampista con senso della posizione, più carisma e personalità, qualcosa di forte; anche in fase difensiva poi ci sarà da cambiare, se escono Marì e Viti poi qualcuno dovrà arrivare”.