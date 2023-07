Da jolly di centrocampo a possibile partente: per Duncan il ritiro estivo diventa un’occasione a sfruttare completamente

Dopo l’approdo di Bianco in prestito alla Reggiana la piccola rivoluzione in atto nel centrocampo della Fiorentina sta prendendo sempre più forma. Con l’arrivo di Arthur e la sempre più probabile partenza di Amrabat questo restyling potrebbe proseguire con la possibile partenza di Alfred Duncan, segnalato da più voci di mercato come uno dei prossimi con la valigia pronta, che andrebbe così sostituito cercando sul mercato un elemento di fisico e predisposto all’interdizione.



Va sottolineato comunque che il giocatore, pur non avendo giocato tantissimo nella scorsa stagione rispetto alle precedenti, resta uno degli uomini fidati del tecnico Vincenzo Italiano. Si è infatti sempre reso disponibile a cambiare ruolo a centrocampo all’occorrenza, facendosi trovare sempre pronto quando c’era da spingere in fase offensiva a o da dare manforte sulle retrovie, senza dare cenni di malcontento mai per le numerose panchine iniziali. E nel ritiro di questi giorni al Viola Park è senza dubbio uno dei giocatori apparsi più forma per velocità e freschezza, come dimostrato anche nella bella azione da lui avviata per il gol di Cabral in amichevole contro il Parma giovedì scorso.

Le condizioni dettate per un’eventuale partenza del centrocampista sarebbero quindi legate, più che da una scelta strettamente tecnica, a quelle della scadenza del suo accordo con la Fiorentina fissata per giugno 2024. Ovviamente la Fiorentina non vorrebbe lasciar partire il giocatore a zero l’anno prossimo e preferirebbe monetizzare fin da subito la sua cessione. Per Duncan al momento le ipotesi più probabili sono rappresentate Torino e l’Empoli che lo avevano cercato anche nei mesi scorsi, ma chissà che non possa arrivare prossimamente anche una proposta più esotica dalla Saudi Pro League.

Quel che è certo è che da buon jolly di centrocampo l’ex Sassuolo farà di tutto per mettersi in mostra il più possibile in questo ritiro estivo, sia per provare a convincere del tutto la società viola che per attirare possibili acquirenti del suo cartellino.