Adli e un'involuzione forse immeritata. Scartato dalla Fiorentina e da Allegri, ora il francese spera nell'offerta giusta

Dopo la parentesi con la Fiorentina, Yacine Adli ha fatto ritorno a Milano dove però non dovrebbe restare a lungo. Lunedì scorso, per il primo giorno di ritiro, il centrocampista francese non è stato convocato da Massimiliano Allegri poiché ritenuto fuori dal progetto.

Adli e l'intenzione sfumata

Adli si è allenato a Parigi con un preparatore personale e lunedì si allenerà con il Milan Futuro. Con i rossoneri non è mai riuscito a conquistare la titolarità fissa e così nella scorsa sessione di calciomercato, è stato girato in prestito alla Fiorentina. Dopo un ottimo inizio di stagione, ha progressivamente perso il posto da titolare fino a sparire dai radar. Il club viola non lo ha riscattato e così dovrà trovare una sistemazione alternativa anche se l’intenzione del francese era quella di convincere Allegri.

Chissà quale sarà il suo futuro

Qualche giorno fa, tra le altre cose, Adli ha rifiutato lo Spartak Mosca perché attende un club e un campionato di maggior livello. Insomma, al momento Adli si aggregherà al Milan Futuro dove cercherà di dare il massimo per convincere il mondo Milan. Qualora ciò non dovesse accadere, ecco che il francese dovrà trovare un’altra sistemazione.