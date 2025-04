Questo pomeriggio la prima cittadina di Firenze Sara Funaro, intercettata a Palazzo Vecchio dai microfoni di RTV 38, è tornata a parlare dello Stadio Artemio Franchi, prontando a fare il punto sull’avanzamento dei lavori in Curva Fiesole e su quelli futuri in Maratona. Questo le sue dichiarazioni riportate da Italpress:

“Dai miei primi incontri con il presidente Commisso ho avuto un dialogo e un confronto che è sempre stato piacevole e costruttivo. Adesso stiamo lavorando sulla variante del primo lotto, concentrandoci sulla curva Fiesole e su metà del settore Maratona, il cronoprogramma l'abbiamo dovuto rivedere”.

“I tifosi della Fiorentina hanno bisogno di una nuova casa”

Ha anche aggiunto: “L'obiettivo è di arrivare nel 2026 al completamento sia della curva Fiesole che di metà settore Maratona, con parte di restauro della tribuna, per poi proseguire con il secondo lotto dei lavori. La cosa importante è andare avanti con i lavori, completarli e riuscire ad arrivare con uno stadio finito, in un'ottica di collaborazione con il club viola perché Firenze ha bisogno di avere una casa per i tifosi, per la Fiorentina e per tutta la città”.