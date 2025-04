Dopo l’amaro pareggio di ieri la Fiorentina adesso in campionato, dopo la sfida contro il Celje, è attesa dalla trasferta contro il Cagliari. Ed in Sardegna i viola ritroveranno un recente ex che, nonostante a Firenze abbia ricoperto il ruolo di comprimario, in rossoblu piano piano si è guadagnato un ruolo centrale nel progetto tecnico di Giulini: stiamo parlando di Yerri Mina.

Dopo il flop a Firenze, il colombiano a Cagliari è rinato

Il colombiano in pochi mesi è diventato un pilastro della difesa del Cagliari, collezionando 42 presenze e 2 reti poco più di un anno dal suo arrivo. Sabato scorso, dopo la sconfitta contro l’Inter, il centrale ha ammesso di aver mal digerito il risultato finale contro i nerazzurri ma di esser già focalizzato sulla partita casalinga contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. E sembra che Mina arrivi alla sfida di pasquetta al top della forma.

Il duello con Kean non lo spaventa: ecco perchè

L’ex viola infatti sta riuscendo a trasmettere sempre più sicurezze ai suoi compagni e c’è un dato che risalta le grandi prestazioni personali del difensore. Secondo quanto riportato da Kickest il classe ’94 , con ben 195, è al primo posto in Serie A dei giocatori che hanno vinto più duelli, dietro troviamo Djuric (infortunato fino a fine stagione) a 173. Davanti si troverà Moise Kean, uno degli attaccanti piu in forma del momento, ma questa cosa non sembra spavbentarlo. In questa stagione, nelle due sfide contro l’Atalanta, Mina è riuscito in entrambe le occasioni a fermare l’attuale capocannoniere del campionato Mateo Retegui: un ottimo biglietto da visita in vista della sfida contra la sua ex squadra.