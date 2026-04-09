Crystal Palace-Fiorentina: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Crystal Palace-Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli.

Dopo l’importante vittoria contro il Verona, che ha tolto i viola dalla zona rossa della classifica, questa sera la Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo per giocarsi le proprie carte europee: alle ore 21.00 la squadra viola si giocherà l’andata dei quarti di finale di Conference League a Londra contro il Crystal Palace. Gli uomini di Glasner arrivano alla sfida di questa sera dopo 20 giorni di inattività, dove hanno avuto tempo e calma per preparare al meglio la sfida di questa sera. La situazione della Fiorentina invece è tutt’altro che rosea, con Vanoli che si ritrova a dover gestire una vera e propria emergenza infortuni: non sono infatti partiti per l’Inghilterra Parisi, Solomon e Moise Kean, considerato oltremanica il giocatore di maggior importanza nella rosa viola. La sfida del Selhurst Park di Londra sarà affidata al lituano Donatas Rumsas.

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