"Il Milan ha fatto bene a non puntare su Mateta: il ginocchio lo ha frenato per tanto. Contro la Fiorentina la prima da titolare nel 2026"

Questo pomeriggio Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Davide Chinellato, inviato per la rosea a Londra, ha parlato dell'attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, in passato accostato al Milan di Allegri che stasera sfiderà la Fiorentina di Paolo Vanoli in Conference League. Questo un estratto delle sue considerazioni sul francese riportate da Milannews.it:

“I tifosi della Fiorentina più attenti al mercato, leggendo domani la formazione del Crystal Palace prima dell’andata dei quarti di finale di Conference League, probabilmente si ricorderanno di lui. Perché Jean-Philippe Mateta, il centravanti titolare delle Eagles, solo due mesi fa è stato al centro di un clamoroso giallo. Doveva sbarcare in Serie A, promesso sposo del Milan, ma è stato rifiutato all’ultimo, nel rush finale delle ore conclusive delle trattative, per non aver superato le visite mediche, per la sorpresa generale del Palace che lo considerava abile e arruolabile, non fosse stato per la sua voglia d’Italia. La prudenza dei rossoneri, a posteriori, è stata più che giustificata: quella contro la Fiorentina per Mateta sarà la prima volta da titolare dal mancato trasferimento al Milan. Appena la quarta partita giocata dalla fine di gennaio”.

“Il Milan ha fatto bene a non prenderlo: per settimane non si è visto per un problema al ginocchio. E infatti il Crystal Palace…”

Ha anche aggiunto: “Mateta e il Palace ci erano rimasti di sasso, ma l’attaccante si è effettivamente dovuto fermare per problemi a quel ginocchio. Per sei settimane in campo non si è visto, tornando solo a metà marzo, più di un mese dopo il mancato sì al Milan, per fare una comparsata nell’andata degli ottavi di Conference contro il Larnaca. Da allora ha giocato altri tre spezzoni di partita, 83’ totali senza gol e con un solo tiro tentato. Stasera tocca a lui perché Glasner non ha altre opzioni nel ruolo di centravanti, vista la squalifica di Jørgen Strand Larsen, il centravanti norvegese preso dal Wolverhampton per la cifra più alta mai pagata dalle Eagles, 50 milioni di euro, investimento fatto nonostante dal Milan non siano più arrivati i soldi per Mateta.