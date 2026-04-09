VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo analizzato la determinante vittoria di sabato scorso contro Verona , che di fatto messo la Fiorentina quasi definitivamente fuori dalla zona retrocessione, oltre che dell'importante sfida di questa sera contro il Crystal Palace, che ci dirà tanto sul futuro europeo della squadra di Paolo Vanoli. Senza dimenticare il tema infortuni: le assenze forzate di Parisi, Solomon e quella di Kean che sta facendo discutere. Presenti alcuni dei nostri redattori, con ospite il collega Paolo Caselli di FirenzeViolaSuperSport: ha condotto Giulio Dispensieri.

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