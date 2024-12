Questa domenica, 15 dicembre 2024, alle 15:30, la Fiorentina Femminile giocherà l'ultima gara di campionato del 2024 e sarà una super sfida quella che attende le Viola.

C'è Fiorentina-Juve domenica

La squadra di Sebastian de la Fuente, infatti, affronterà in casa la Juventus di Massimiliano Canzi in uno scontro di altissima classifica. Il match sarà valido per la quarta giornata del girone di ritorno della regular season. La sfida tra le due squadre sarà visibile anche su DAZN, ma il Viola Park potrebbe riempirsi per questo match di cartello.

Bonfantini la grande ex

Purtroppo, è il caso di dirlo, l'incontro andrà praticamente in contemporanea con la sfida fra Bologna e Fiorentina, scontro diretto per la Champions League. Le Viola di de la Fuente vorranno riscattare il 4-0 subito all'andata, con l'attaccante Agnese Bonfantini, in prestito proprio dalle bianconere, che proverà a rovinare i piani delle sue ex compagne.