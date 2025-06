Il Milan segue Dodô per la fascia destra, ma la valutazione della Fiorentina...

Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluigi Longari, il Milan starebbe seguendo anche Dodô per la fascia destra del nuovo ciclo Allegri. La Fiorentina, però, ha una valutazione molto alta del terzino brasiliano. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare, ma il giocatore potrebbe rimanere a Firenze ancora un anno anche senza la nuova firma.

Il Milan intanto è alle prese con la vicenda Theo Hernandez, fortemente cercato dall'Al-Hilal, che negli scorsi giorni aveva messo nel mirino anche Comuzzo, che però ha declinato la proposta araba.